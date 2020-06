Erick Silva lança pré-candidatura pelo PT para a Prefeitura de São Carlos

Crédito: Divulgação

Em reunião online do diretório municipal, o Partido dos Trabalhadores de São Carlos, chancelou neste sábado, 27, a pré-candidatura de Erick Silva para a Prefeitura Municipal da cidade nas eleições de 2020.

Duas vezes presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, escolhido como representante máximo do PT da cidade, a pré-candidatura do candidato foi recebida com muito entusiasmo pela direção e militância do partido.

“Entendendo os desafios propostos pela conjuntura política e sanitária, nacional e local, com consciência do legado na administração pública de São Carlos, mas com os olhos no futuro, queremos devolver à população são-carlense o protagonismo do seu presente”. Disse Erick. “E sabemos que essa jornada só se faz junto, com composição coletiva com todo o campo progressista da cidade e com muita força popular”, emendou o pré-candidato.

QUEM É

Metalúrgico na empresa Volkswagen, duas vezes presidente do sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos de (2010 a 2019), Erick é graduado em Ciências Sociais pela UFSCar e mestre pela Flacso. Ele é ainda presidente do Partido dos Trabalhadores de São Carlos até 2023.

