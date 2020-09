Convenção tucana confirma candidaturas de Zé Parrella e Ivani do Cruzado

Crédito: Divulgação

Em Convenção Municipal realizada na noite desta quinta-feira, 10, o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Ibaté confirmou o nome do atual prefeito José Luiz Parella, para concorrer à reeleição nas eleições deste ano.

Os convencionais também confirmaram a coligação majoritária “Continuar Crescendo”, composta por PSDB, MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e PATRIOTAS. Coube ao atual prefeito Zé Parrella, anunciar quem seria a vice da chapa.

“Os nove vereadores me ajudaram muito nesse mandato, aliás, gostaríamos que todos eles fossem reeleitos, porém, decidimos que a nossa candidata a vice-prefeita será a vereadora Ivani do Cruzado”, anunciou.

Emocionada, Ivani agradeceu a escolha do seu nome. “Sem palavras. Agradeço pela escolha e pode continuar contando comigo para seguirmos trabalhando pelas melhorias que a nossa querida Ibaté merece”, afirmou.

Durante seu pronunciamento, Zé Parrella ressaltou que pretende dar continuidade ao trabalho iniciado em 2005. “Seguiremos governando para o povo, pois nunca decepcionei e jamais irei decepcionar cada cidadão ibateense que confia o seu voto no Zé Parrella ou em quem eu indico”, disse.

Ele adiantou um compromisso que pretende firmar com a cidade. “Estamos terminando a construção de uma rodoviária, aliás, um digno Terminal Rodoviário, e para o próximo mandato, vamos construir um novo Hospital Municipal”, revelou.

O atual prefeito assumiu a cidade em 2005, quando venceu as eleições, por maioria de votos, pelo PCdoB. Durante o primeiro mandato, deixou o partido e mudou-se para o PSDB, sendo reeleito. Oito anos depois, elegeu seu sucessor, o ex-prefeito Dr. Alessandro, e em eleição suplementar a ex-prefeita Lu Spilla. “A população de Ibaté vê e confia no nosso trabalho. Quem se lembra da cidade antes da nossa administração, jamais vai querer que esse trabalho pare. Seguimos juntos, governando em prol do povo, em especial, os mais necessitados, da nossa cidade”, relatou Parrella.

Ainda durante a convenção, foram escolhidos os candidatos a vereadores dos partidos que apoiarão a candidatura à reeleição do atual prefeito.

O evento também seguiu todos os protocolos sanitários formulados pelo Estado de São Paulo e pelo município para combate à pandemia da Covid-19, estando presentes apenas os vereadores e convencionais para evitar aglomeração.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também