Acusado de tráfico de drogas, casal é detido pela PM em Ribeirão Bonito

A droga foi apreendida pelos PMs e encaminhada à delegacia de polícia - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento na manhã desta quinta-feira, 25, policiais militares detiveram por volta das 9h40, um casal acusado de tráfico de entorpecentes em Ribeirão Bonito. O flagrante aconteceu na rua José Lopes de Queiroz, no Jardim Centenário.

Ambos acabaram detidos e recolhidos ao centro de triagem, em São Carlos. Com eles foram localizados 440 pinos de cocaína, uma pedra bruta de crack, além de duas pedras da mesma droga já embaladas e duas porções de maconha.

De acordo com os PMs, já havia denúncias anônimas de tráfico de drogas no bairro e a equipe viu nos fundos de uma casa, o casal em atitude suspeita, fazendo uso de entorpecentes com o portão aberto.

Foi realizada a abordagem, sendo localizado com a mulher, em uma pochete, 8 pinos com cocaína, 2 pedras de crack e 1 porção de maconha. O comparsa foi questionado se havia algo de ilícito no local e respondeu negativamente, permitindo ainda uma busca em sua residência.

Durante a revista, os PMs acharam uma mochila e em seu interior 432 pinos com cocaína, uma pedra bruta de crack e uma porção de maconha. O acusado assumiu a posse dos entorpecentes.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ribeirão Bonito, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

