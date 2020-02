Valorize seu tempo

Como você anda utilizando seu tempo ultimamente? você valoriza o tempo que tem com atitudes e ações úteis e edificantes ou desperdiça seu tempo com situações e momentos sem fundamentos?

O tempo que se perde não se recupera, por esta razão é muito importante aproveitar o tempo que se tem da melhor forma possível, pois é fazendo um bom uso dos momentos atuais é que se planta o futuro, as novas possibilidades.

Ninguém consegue prever os acontecimentos futuros com precisão, porém, toda ação tem uma reação, ou seja, para tudo que se faz durante os pequenos momentos da vida, com o passar do tempo se colher o resultado; que dependendo do que foi executado pode ser positivo ou não. Pode ser gratificante e rico em boas colheitas ou frustrante e desanimador.

A escolha de uma pessoa é sempre baseada em suas situações atuais e as consequências, são inevitáveis. Para colher bons resultados é preciso muita atenção, autodisciplina, coragem para pensar além do óbvio, autoconhecimento para saber quando e como reagir diante das opções que a vida apresentar.

Entenda um pouco a cada dia sobre si mesmo, leia bons livros, aprenda com as dificuldades, curta o momento atual, se reinvente a todo momento. Mesmo que a rotina possa te consumir de vez em quando, jamais perca o brilho de viver, fique atento às mudanças e tenha uma vida mais alegre, mais leve, mais plena.

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento apoiando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching.

