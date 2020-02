Trilhe novos caminhos

Quantas vezes você já pensou em mudar o percurso de uma situação em sua vida, no qual sempre achou que era seu sonho, mas quando se deu por conta, não era bem assim?

Quantas vezes você deixou de modificar algo em sua vida por receio do que as pessoas iam pensar sobre você?

Quanto tempo você já perdeu, quando deixou a indecisão e a falta de fé fazer parte de suas escolhas?

Decidir mudar o rumo de suas alternativas não é tão simples assim. Contudo, quando você entende que algo não era bem o que você esperava e percebe que necessita trilhar novos caminhos ou alçar novos objetivos, a decisão de agir carece ser rápida e precisa, para aproveitar todo tempo e oportunidade possível que ainda tenha pela frente.

Ficar preso a crenças limitantes ou pensando o que a outra pessoa acha sobre suas opções não ajuda em nada, pelo contrário, só atrasa a conquista de sua alegria de viver.

Em muitos momentos da vida é preciso entender a hora de mudar de rumo, de decidir tentar uma nova possibilidade, e se acaso não for o que você esperava, com toda certeza, o aprendizado será imenso e fortalecedor.

Aprender e agradecer sempre pelas as experiências que a vida traz, ajuda você a se tornar forte e capaz de solucionar qualquer dificuldade de possa ter pela frente. Os desafios sempre existirão, a questão é como você encara a situação e qual lição você tira dessas adversidades.

Permita-se mudar de direção de vez em quando, as pessoas aprendem e mudam o tempo todo, faz todo sentido você entender que agora o que sempre pensou ser seu sonho talvez não era algo tão profundo assim.

Qual caminho você decide seguir a partir de hoje? Quais são suas novas preferências para as próximas semanas?

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento apoiando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também