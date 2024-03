Trabalho Científico da Equipe do CEPOF – INCT – IFSC - USP no combate a bactérias resistentes é destaque na American Physical Society

Crédito: Credito: J. Haney Carr/CDC PHIL

As bactérias com o passar dos tempos se tornaram resistentes aos antibitóticos, e vem sendo motivo de muitos estudos e pesquisas, a exemplo dos trabalhos desenvolvidos no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP , onde as bactérias Staphylococcus Aureas , que podem ser consideradas resistentes a antibióticos, foi motivo de pesquisa e publicação, onde a emissão de luz foi aplicada tecnicamente no combate bactéria Staphylococcus que causa infecções na pele, e inclusive é uma das causadoras de pneumonias graves.

Despertando interesse nesta linha de pesquisa, devido a importância mundial, o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, que é o Coordenador do CEPOF – INCT - IFSC – USP, e a equipe de pesquisadores do CEPOF – INCT – IFSC - USP, alcançaram resultados científicos significantes dentro desta abordagem, e assim resultou na apresentação no Congresso Mundial “SPIE Photonics West 2024″ - San Francisco (EUA), e na publicação de autoria da jornalista Rachel Berkowitz, da American Physical Society, a revista “Physics”.



Pesquisa do CEPOF – INCT -IFSC - USP mostra uso da fotônica no combate às bactérias em pesquisa destacada internacionalmente

E assim completamos dizendo que os pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC - USP, desenvolveram a destacada técnica, que foi motivo da referida apresentação e publicação, que torna vulneráveis bactérias que são resistentes a antibióticos.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC/USP; Ms. Kleber J.S. Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP ; Jornalista Rachel Berkowitz, da American Physical Society, a revista “Physics”; Equipe de Pesquisadores CEPOF – INCT – IFSC – USP.

