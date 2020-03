Trabalhe com o que ama

Você se considera um profissional que, verdadeiramente, ama o que faz?

Nem sempre é fácil entender qual é a profissão dos seus sonhos. Muitos profissionais acabam trabalhando simplesmente por ter que arcar com seus compromissos financeiros e familiares, mas alguns passam a vida trabalhando em algo que não tem nada a ver com sua personalidade ou com suas habilidades.

Mas por qual razão isso acontece? O que faz tantas pessoas viverem frustradas na profissão que, não conseguiram decidir com certeza, se era a paixão de suas vidas?

Primeiramente, para entender qual profissão que, realmente, tem a ver com sua personalidade e capacidade, é preciso entender quais são as suas melhores habilidades e como utilizá-las. Para tal, é necessário se autoconhecer, explorar suas qualidades ao máximo, testar todas as possibilidades possíveis antes de entrar de cabeça em uma profissão que talvez, possa não ter nada a ver com você a médio e longo prazo.

O autoconhecimento também consiste em arriscar-se por novos caminhos, desenvolver talentos que ainda desconhece de si mesmo, enfim, estar aberto ao novo sempre que possível.

Mesmo que você tenha em mente uma provável carreira que sonha desde criança, não significa que você não possa mudar de ideia no meio do processo. Às vezes, as pessoas por medo do novo, por medo do que os familiares ou amigos vão achar ou pensar a seu respeito se acaso elas mudarem de ideia sobre a carreira que querem seguir, acabam embarcando em um caminho sem sentido e sem propósito. Com isso, distanciam-se da profissão que realmente o realizará profissionalmente.

Seja um excelente profissional e busque entender qual profissão realmente te completa, que realmente agrega para as pessoas a sua volta e que acima de tudo te faça viver um propósito sólido. Tente arriscar-se em atividades que antes nunca havia imaginado e acima de tudo, de o seu melhor em tudo que for fazer.

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento apoiando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

