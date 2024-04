Terapias fotônicas: importante área de pesquisa no CEPOF/INCT/IFSC/USP

O Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP) é um renomado Centro de Pesquisa, que tem como coordenador o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, sendo que a equipe de pesquisadores desta área, se dedicam ao estudo e desenvolvimento de tecnologias baseadas em luz, ou seja, na área da óptica e da fotônica. As terapias fotônicas, dentro desse contexto, referem-se ao uso de luz para aplicações terapêuticas em diversas áreas da saúde.

Essas terapias exploram os efeitos da luz em tecidos biológicos e sistemas biológicos para tratamento, diagnóstico e monitoramento de doenças. No CEPOF - IFSC - USP, os pesquisadores têm explorado uma variedade de aplicações de terapias fotônicas, incluindo:

Terapia Fotodinâmica (PDT): Esta técnica utiliza uma combinação de luz, um agente fotossensível e oxigênio para destruir células cancerosas e microorganismos patogênicos. A luz é aplicada em uma determinada frequência para ativar o agente fotossensível, que reage com o oxigênio produzindo espécies reativas de oxigênio que destroem as células-alvo.

Laserterapia: Também conhecida como terapia a laser de baixa intensidade (LLLT), essa técnica envolve a aplicação de luz laser de baixa intensidade em tecidos lesados ou áreas do corpo afetadas por dor ou inflamação. A luz laser estimula processos biológicos, como a regeneração celular, a redução da inflamação e a melhoria da circulação sanguínea, resultando em alívio da dor e acelerando o processo de cicatrização.

Óptica Biomédica: Esta área de pesquisa concentra-se no desenvolvimento de tecnologias ópticas avançadas para diagnóstico e imagem médica. Isso inclui técnicas como a tomografia de coerência óptica (OCT), que utiliza luz para criar imagens tridimensionais de tecidos biológicos com alta resolução, auxiliando no diagnóstico precoce de doenças oftalmológicas, dermatológicas e outras condições médicas.

Monitoramento Biomédico: O CEPOF - IFSC - USP também investiga o uso de tecnologias fotônicas para monitorar parâmetros fisiológicos e bioquímicos em tempo real. Isso inclui o desenvolvimento de biossensores ópticos e técnicas de espectroscopia para monitorar a concentração de biomarcadores em fluidos corporais, o que pode ser útil no diagnóstico e no acompanhamento de doenças crônicas, como diabetes e câncer.

Em resumo, as terapias fotônicas são uma área de pesquisa vibrante no CEPOF – IFSC - USP, com aplicações que abrangem desde o tratamento de doenças até o diagnóstico precoce e o monitoramento de condições médicas. Essas tecnologias promissoras têm o potencial de revolucionar a prática clínica e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP; site do CEPOF – IFSC –USP e internet.

PÓS GRADUAÇÃO NO IFSC –USP – CEPOF – EMBRAPII - SCMSC

Está tudo pronto para o arranque do “Curso de Pós-Graduação em Laser em Saúde” (especialização), que se iniciará já a partir do dia 27 de abril, numa iniciativa do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC) e com os apoios do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) e EMBRAPII, restanto pouquíssimas vagas para preencher a primeira turma desta especialização.

Totalizando 360 horas de conteúdo ao longo de um ano e meio de duração, este curso, que será presencial nas instalações da SCMSC, contará com a aula inaugural que ocorrerá no próximo dia 27, de forma remota, com a participação do pesquisador e docente do IFSC/USP, Prof. Vanderlei Salvador Bagnato, ao vivo do Texas (EUA), seguindo-se, a partir daí, o desenvolvimento de todo o cronograma estipulado para o evento.