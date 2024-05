Relevantes pesquisas na agropecuária: destaque para a fenotipagem de plantas de alto desempenho

Dr. Paulo Sergio de Paula Herrmann Jr.

Pesquisador A

Embrapa Instrumentação

São Carlos (SP)

O entrevistado, Dr. Paulo Sergio de Paula Herrmann Jr.( Pesquisador da Embrapa Instrumentação), graduou-se em Engenharia Elétrica na Faculdade de Engenharia de Barretos, em Barretos (SP), em 1986, seu mestrado ocorreu na Escola de Engenharia de São Carlos / Universidade de São Paulo (USP) em 1993. É doutor em Físico - Química pelo Instituto de Química de São Carlos da (USP) em 1998. Durante o seu período de doutoramento, permaneceu um ano, entre 1996 e 1997, na IBM Almaden Reseach Center, em San Jose, Califórnia, EUA, realizando trabalhos com a microscopia de varredura de sonda (MVP). Entre 2002 e 2003 realizou o seu pós-doutoramento na Universidade da Pensilvânia, no laboratório do Prof. Dr. Alan G. MacDiarmid (Prêmio Nobel de Química de 2000) na área de aplicação de polímeros condutores à dispositivos. Iniciou seu trabalho como pesquisador, em instrumentação agropecuária, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em 1987, estando nessa instituição até o presente momento. Sua principal linha de atuação é a pesquisa e o desenvolvimento utilizando os conceitos da nanociência e nanotecnologia por intermédio da Microscopia por Varredura de Sonda (SPM). Ela vem sendo empregada como ferramenta na pesquisa agropecuária, por intermédio da espectroscopia de forçaatômica para investigar as forças de interação entre a camada de água e partículas minerais do solo na nanoescala. Filmes ultra-finos de polímeros condutores (polianilina (PANI) e PEDOT) recobrem plástico e papel para desenvolvimento do chamado nariz eletrônico (e-nose) de baixo custo. O uso das novas metodologias e o desenvolvimento de novas técnicas não-invasivas para a fenotipagem de plantas vem sendo a principal linha de pesquisa nesse momento. Entre outubro de 2012 a outubro de 2015 foi designado pela Diretoria Executiva da Embrapa, após concurso interno e nacional, para participar do Programa de Laboratórios Virtuais da Embrapa no Exterior (LABEX), na Europa, junto ao posto avançado na Alemanha, no Forschungszentrum Jülich (FZJ) / Instituto de Bio-Geociências 2 (IBG-2): Ciência de Plantas, na cidade de Jülich, na área de novos métodos aplicado à fenotipagem de plantas e bioeconomia. No período em que permaneceu na Alemanha realizou pesquisas e desenvolvimento junto ao grupo de tecnologias disruptivas, do “Jülich Plant Phenotyping Centre”, daquele instituto, trabalhando com a atenuação de microondas para medida 2D, não invasiva, de água no solo, em caixa riso, para estudos do crescimento de raiz. Organizou e participou de vários eventos de cooperação nacional e internacional nessa nova área.

Os novos métodos de fenotipagem de plantas e ciências agrárias estão no centro dos principais desafios para as sociedades globais. O melhoramento de plantas não tem mantido o ritmo do aumento de produtividade, devido aos grandes desafios que são colocados, tais como efeitos das mudanças climáticas e a sustentabilidade, assim sendo esforços urgentes se fazem necessários para impulsionar o setor. A Embrapa, como instituição de pesquisa na agricultura tropical, vem apresentando várias ações estratégicas nessa direção, mas um novo salto deve ser dado, com a criação de uma política de Estado, que possibilite o estabelecimento de infraestrutura adequada para o treinamento de RH altamente qualificado e a logística para um País de dimensões continentais. A multidisciplinaridade advinda de expertises em planta, geociência, ciência da computação, da agricultura de precisão, e digital, da física, da bioquímica, dos melhoristas e da instrumentação são condições sine quanon para que se responda aos desafios dessa área.

