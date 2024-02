Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato é eleito membro da Academia de Ciências, Engenharia e Medicina

O Prof. Bagnato desenvolve atividades científicas na USP – Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – CEPOF -INCT, e na Texas A&M University, com o projeto de implantação de laboratórios e Centro de Pesquisa em Biofotônica, próximo e parceiro no desenvolvimento científico ao existente no CEPOF – INCT -IFSC - USP, dentro da proposta de estender, internacionalizar, e fortalecer as parcerias e trabalhos/ ações institucionais sólidas e duradouras.

E o Prof. Bagnato explicou sobre os seus trabalhos e projeto nos EUA(Texas A&M University): “O projeto em realização no Texas é, na verdade,. uma extensão de São Carlos, que conta com a participação de todos os elementos do Instituto de Física de São Carlos. Será um grande empreendimento científico multinacional”. E completa sobre a posse como membro da Academia de Ciências, Engenharia e Medicina do Texas (TAMEST)dizendo: “(…) não se trata de um reconhecimento apenas para mim, mas sim para os cerca de cem de alunos de pós-graduação que orientei ao longo de minha vida e para os meus inúmeros colaboradores que até hoje realizam trabalhos em parceria (…).

Estiveram presentes na posse do Prof, Bagnato diversas pernonalidades da ciência brasileira, com destaque aos Profs. Dr. Luiz Davidovich (ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências), e do Prof. Dr. Jose Nelson Onuchic ( Professor da Rice University – Texas).

Texas A&M University

A Texas A&M University foi inaugurada em 1876 como a primeira instituição pública de ensino superior do estado. Hoje, somos uma universidade principal de pesquisa intensiva, dedicada a enviar líderes ao mundo preparados para enfrentar os desafios de amanhã. Saiba mais sobre nossa universidade, incluindo nossos objetivos, missão, valores, localizações, liderança e história.

A Texas A&M University dedica-se à descoberta, desenvolvimento, comunicação e aplicação de conhecimento em uma ampla gama de campos acadêmicos e profissionais. Sua missão de oferecer programas de graduação e pós-graduação da mais alta qualidade é inseparável de sua missão de desenvolver novos conhecimentos por meio de pesquisa e criatividade. Prepara os alunos para assumirem papéis de liderança, responsabilidade e serviço à sociedade. A Texas A&M assume como sua confiança histórica a manutenção da liberdade de investigação e de um ambiente intelectual que nutre a mente e o espírito humanos. Acolhe e procura servir pessoas de todos os grupos raciais, étnicos e geográficos, à medida que atende às necessidades de uma população cada vez mais diversificada e de uma economia global. No século 21, a Texas A&M University busca assumir um lugar de destaque entre as universidades públicas, respeitando sua história e tradições.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador e Pesquisador do CEPOF – INCT – IFSC-USP; Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC/USP; Revista Pesquisa FAPESP; e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC- USP ; https://www.tamu.edu/about/index.html

O Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Pesquisador e professor do Instituto de Física de São Carlos IFSC-USP, e coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC - USP, toma posse como membro efetivo eleito da Academia de Ciências, Engenharia e Medicina do Texas (TAMEST), em cerimônia realizada na cidade de Austin – Texas (EUA) no último dia 05..