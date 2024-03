Pesquisador do IFSC - USP e Coordenador do CEPOF INCT IFSC USP é destaque com 2º lugar do

Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato

O Coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, foi destaque com o 2º lugar na terceira edição do “Prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia & Inovação – Johanna Döbereiner ”, categoria “Pesquisador Inovador – Inovação para o Setor Público”, pelos seus trabalhos científicos reconhecidos no Brasil e no exterior.

O “Prêmio CONFAP de Ciência, Tecnologia & Inovação – Johanna Döbereiner” é uma iniciativa do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), com patrocínio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP/MCTI) e apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A premiação é concedida a pesquisadores(as) que se destacaram em pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, cujos resultados tenham contribuído para a produção de conhecimento e beneficiado direta ou indiretamente o desenvolvimento e o bem-estar das populações brasileiras. O prêmio também reconhecerá a atuação de profissionais de comunicação que, por meio do jornalismo científico, tenham contribuído para aproximar a ciência, a tecnologia e a inovação da sociedade.

Fontes: https://confap.org.br; Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC-USP; Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ms. Kleber J. S. Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica CEPOF – INCT – IFSC – USP.