Pesquisa no CEPOF INCT IFSC USP Grupo de Óptica na área de Instrumentação Eletrônica voltada

Entrevistado: Pesquisador Luiz Paulo da Silva Damaceno - Pós-graduando em física computacional no Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – USP e pesquisador do Grupo de Óptica – CEPOF – INCT – IFSC – USP

O entrevistado e pesquisador do IFSC – USP é pós-graduando em física computacional no Instituto de Física de São Carlos(IFSC) – USP. E explicou: “meu trabalho consiste de modo geral em instrumentação eletrônica voltada a padrões de tempo e frequência. No dia a dia no laboratório, meu objetivo é de construir padrões atômicos de frequência, juntamente com técnicas para a disseminação dos sinais dessas referências e trazê-las para o mundo real com aplicações em usos diários.

Por exemplo, posicionamento preciso, certificação de transações bancárias com confiabilidade e rastreabilidade, melhoria nos sinais de redes de internet permitindo maior tráfego de dados e maior velocidade instantânea. Tudo isso envolve desde o projeto dessas referências, cujo foco é menor por mim, porém uso da minha experiência com instrumentação eletrônica para contribuir na construção dos mesmos, até a disseminação desses sinais, que é meu foco”.

E deu continuidade dizendo: “podemos distribuir os sinais de tempo e frequência por meio do GNSS (Sistema de Navegação Global via Satélite, mais conhecido como GPS - Global Positioning System), comparando dois ou mais padrões de frequência usando os satélites, outra forma de fazer isso é via internet, sinais de rádio e fibra óptica. Atualmente, meu foco de pesquisa é fazer isso utilizando internet com o Protocolo de Tempo por Rede (NTP - Network Time Protocol).

Como pessoa, eu sou estudante de eletrônica desde criança. Vivia por aí com meus apetrechos e montagens rudimentares, sempre tentando entender a conexão de pequenos projetos de revistas de eletrônica dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000 com o mundo cotidiano e até mesmo gerando essas conexões algumas vezes, quando não encontrava.

Fiz técnico em eletrônica durante o ensino médio, me graduei como tecnólogo de manutenção de aeronaves e logo em seguida iniciei a pós graduação em física computacional.

Hoje tenho a oportunidade de ter contato com coisas que me dão a possibilidade de ter diferentes visões de mundo e ao mesmo tempo contribuir para a comunidade científica brasileira na área de tempo e frequência.

Em casa, também possuo meu laboratório de eletrônica que por muitas vezes levo meus estudos daqui do instituto de física para lá também e aproveito da minha própria estrutura.

Meu interesse por eletrônica e tecnologia, até onde sei, tende a ter vindo da observação do trabalho de funilaria do meu pai. Sempre observava-o desmontando os carros e consertando a estrutura, porém, meu real interesse era nas conexões elétricas do veículo. Pedia explicações das coisas e até mesmo algumas vezes olhava mais de perto. Esse contato precoce com essas coisas foi muito importante para o meu desenvolvimento”, finaliza.

Seguem algumas publicações da área:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1826/1/012087/pdf

https://metrologia2023.org.br/wp-content/uploads/2023/11/297614_real-time-tropospheric-delay-measurements-for-time-and-frequency-transfer-using-gnss.pdf

O foco é instrumentação eletrônica para a realização de um experimento completo: https://www.scielo.br/j/rbef/a/jh9GWMsffT34DfHy7WFDvmR/#

Fontes: Pesquisador Luiz Paulo da Silva Damaceno - Pós-graduando em física computacional no Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – USP e pesquisador do Grupo de Óptica – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científico do CEPOF – INCT – Grupo de Óptica – IFSC – USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e membro do Grupo de Óptica; Prof. Dr, Daniel Varela Magalhães – Pesquisador do CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica.