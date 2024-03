Pesquisa e tratamento com tecnologia inovadora para capsulite adesiva e tendinopatia

Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC -USP – Grupo de Óptica inovam com tratamento para capsulite adesiva e tendinopatia, onde foi utilizado um equipamento desenvolvido e nominado como Laser Roller ( foto acima), onde no momento da aplicação há uma compressão no local, e com fricção contínua e dirigida e deslocamento , e um deslizamento em toda a extensão muscular, realizadas através de duas esferas que estão acopladas na extremidade do aparelho, somada a ação do laser.

A doutoranda e pesquisadora Ana Carolina Canelada, que é uma das autoras do estudo que foi publicado no “Journal of Novel Physiotherapies”, e explica em sua entrevista concedida a assessoria de comunicação do IFSC – USP sobre a técnica aplicada, a pesquisa, e os resultados positivos alcançados: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/

O pesquisador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) -INCT – IFSC -USP, Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior, entende que novas linhas de estudos e pesquisas poderão ser desenvolvidas com o uso desta tecnologia (Laser Roller) ao considerar os resultados promissores alcançados, somado ao apoio direto da coordenação do CEPOF – INCT – IFSC -USP, na pessoa do Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

A capsulite adesiva é uma inflamação da cápsula articular do ombro, que é um tecido de colágeno que o envolve. É também conhecida como “síndrome do ombro congelado” ou apenas “ombro congelado”, pois além de muita dor, o paciente apresenta dificuldade em movimentar o ombro como se o mesmo estivesse “congelado”.

A tendinopatia é uma condição que afeta os tendões, que são estruturas fibrosas que conectam os músculos aos ossos. Contudo, é causada por lesões ou degeneração dos tendões, que pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mas é mais comum nos ombros, joelhos, cotovelos, punhos e tornozelos.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ana Carolina Canelada - doutoranda e pesquisadora CEPOF – INCT – IFSC – USP; Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior – Pesquisador CEPOF – INCT – IFSC – USP; Adão Geraldo e Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC-USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico CEPOF – INCT – IFSC – USP.