O que fazer quando o INSS nega seu benefício de aposentadoria

Como é de conhecimento comum, o INSS tem extrapolado o prazo para análise dos benefícios previdenciários, mesmo após a informatização dos pedidos.

Para sanar essa demora foi inserido o bônus de produtividade para os servidores, o que acarretou o andamento dos processos, mas prejuízo para os segurados.

Nota-se que tem aumentado o número de benefícios indeferidos, mesmo quando o segurado teria o direito.

Vários são os motivos que levam o indeferimento do benefício, entre eles: inconsistência CNIS, falta de provas, análise superficial do servidor, etc.

Assim, caso o seu pedido seja indeferido, você pode apresentar um recurso administrativo ou ainda entrar com o pedido do benefício na justiça.

Na hipótese do segurado entender que não consegue redigir o recurso, deve procurar ajuda especializada, para evitar maiores prejuízos e obter sucesso na concessão do melhor benefício.

(*) A autora é advogada OAB/SP 293.156, graduada pela Fadisc, pós-graduada em Direito Imobiliário pelo Centro Universitário Anhanguera e pós-graduanda em Direito Previdenciário pelo Infoc.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

