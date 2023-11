Lançamento da segunda temporada da série "Ciência para Todos" (FAPESP e Fundação Roberto Marinho) co

Os conteúdos serão apresentados em vídeos editado e ilustrado de até 13 minutos, onde renomados pesquisadores apresentam os conteúdos de forma dinâmica e educativa. A proposta intitulada “Ciência para Todos” tem um aspecto educativo, social e econômico, dentro das linhas de pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas e financiadas pela FAPESP.

Na segunda temporada, temas super interessantes serão abordados e ensinados, contando com as explicações dinâmicas do coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato , e o grupo de pesquisa, dentro do tema “A Revolução Quântica”.

O “Prêmio Ciência para Todos” seleciona os projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento, e que foram desenvolvidos no ambiente escolar das escolas públicas.

Nos conteúdos dos trabalhos que concorrem a premiação, devem conter inclusive a solução de problemas de interesse de toda sociedade, contribuindo diretamente para a educação, dentro desta iniciativa da FAPESP e da Fundação Roberto Marinho, via o Canal Futura.

Os projetos de pesquisa, em diversas áreas do conhecimento, com métodos científicos e educativos, devem estar relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), dentro do regramento e orientações que podem ser acessados e conhecidos por todos os interessados.

Fontes: Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC/USP; Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), em parceria com a Fundação Roberto Marinho (Canal Futura), estará lançando no próximo dia 27 de novembro, às 10h00, nas instalações do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 – São Paulo – SP), a segunda temporada da série “Ciência para Todos”. Projeto esse que tem com um dos objetivos principais apoiar e incentivar os alunos das escolas públicas, e também os professores e educadores, na produção de ciência de qualidade, e assim contribuir para o progresso da educação.