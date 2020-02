Frustração e suas consequências

Crédito: Pixabay

Será que você se considera uma pessoa frustrada? Você conhece ou convive com alguém que vive imerso em sua própria frustração e não busca sair dela?

Quando uma pessoa está frustrada, além de não viver e cuidar de sua própria vida, ainda faz um grande esforço para atrapalhar a vida das pessoas a sua volta, seja no trabalho, na família ou com amizades.

Pessoas frustradas se sentem incapazes, são inseguras ao extremo, têm a autoestima lá embaixo e o respeito por si próprio é praticamente nulo.

Desta forma, quando uma pessoa se encontra frustrada, precisa projetar suas frustrações nas pessoas de sua convivência para que, por algum instante, ela possa ter a falsa "sensação de satisfação pessoal". A inveja e a falta de caráter, infelizmente, são grandes aliadas nessa busca ilusória pela felicidade e alegria do outro, para tentar satisfazer sua vida medíocre e sem paz interior.

Pessoas que são frustradas e não se esforçam para trabalhar seu autoconhecimento, passam a vida sobrevivendo, tentando sugar a alegria das pessoas a sua volta e podem causar danos irreversíveis a vida de alguém, mesmo sem ter a intenção. Depois não entendem a razão de suas vidas continuarem em decadência e insucesso.

Se, por acaso, você se encaixa nesses requisitos, comece sua mudança interior agora mesmo. A todo momento é hora de aprender algo novo e de mudar os paradigmas, pois fraquezas e defeitos todo ser humano tem. A questão não é errar e sim se esforçar para melhorar, evoluir a todo momento, tirar lições das dificuldades, valorizar e agradecer todo apoio sincero que receber.

Se você busca uma vida de alegrias, amor próprio e sucesso, mesmo tendo que lidar com os desafios da vida todos os dias, desenvolva seu autoconhecimento continuamente.

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento apoiando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também