Encarando os desafios

Como você lida com os desafios da vida?

Desafios estão presentes em nossas vidas o tempo todo. São os desafios que nos movem e nos fortalecem diante das dificuldades que passamos em nosso dia.

Quando somos desafiados a algo novo, ou seja, algo que nos tire de nossa zona de conforto, nem sempre encaramos com toda a garra que precisamos naquele instante. Pois mesmo que as mudanças ocorram o tempo todo, a cada nova situação nosso cérebro é “obrigado” a se desfazer do trajeto habitual e produzir novas sinapses, e para tal, é preciso despender uma energia da qual não precisamos quando estamos em nossa zona confortável; por esta razão, nos sentimos tão desconfortáveis com o novo.

Por outro lado, quando em meio a desesperos e medos, buscamos aprender e descobrir recursos para lidar com a situação, nos tornamos mais fortes emocionalmente. E todas as vezes que algo semelhante ocorrer, as soluções para aquele problema logo virão, com mais leveza e precisão.

Decidir encarar os desafios todos os dias e sempre tirar soluções e aprendizados, não significa que você não irá se desesperar de vez em quando ou achar que por um instante nada do que está acontecendo de, aparentemente ruim, terá fim. Possivelmente, você estando em um processo de contínuo foco nas soluções e fortalecimento emocional, você ainda assim terá algumas crises de pânico de vez em quando, de acordo com a intensidade dos acontecimentos. Contudo, sua recuperação será mais rápida e seu aprendizado mais rico e consistente.

Buscar aprender com os novos episódios que a vida nos impõe todos os dias significa viver com intensidade e riqueza de situações. E mesmo que bata o desespero de vez em quando, fique numa boa, pois faz parte do aprendizado. O importante é que você entenda que nada é perfeito ou sempre será feito corretamente. Os erros nos ajudam a moldar nossas atitudes e elevar nosso conhecimento ao próximo nível.

Como você irá encarar seus desafios daqui para frente?

Se você estiver com medo, pânico, desespero, faça o melhor que puder e aprenda o máximo conseguir.

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento auxiliando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

