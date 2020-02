Como está o cumprimento de suas metas para 2020?

O mês de fevereiro já chegou e como anda o cumprimento de suas metas para 2020? Está conseguindo cumprir com todas as que listou?

Todo começo de ano, é visto por muitas pessoas, como o momento de iniciar hábitos saudáveis, solucionar situações que a tempos é deixado de lado, enfim, é o momento para deixar o novo fazer parte do cotidiano.

Mas, até que mês essa empolgação se mantém? será que no primeiro obstáculo que aparece, você já pensa em desistir de tudo e rasgar aquela lista de novos acontecimentos que ficou de desenvolver durante o ano, só por achar que não é capaz?

As pessoas só conseguem implementar novos hábitos em suas vidas quando elas entendem que aquilo realmente faz sentido na vida delas; senão, simplesmente, se torna um papel com anotações que nunca serão colocadas em prática, e ainda poderá levar à frustração.

Mas, como saber o que faz sentido ou não para sua vida? Como traçar metas claras e objetivas que realmente tenham significados?

Neste momento, é que entra o desenvolvimento do autoconhecimento. Pois, muitas vezes, as pessoas querem implementar acontecimentos e situações em suas vidas que dá resultado e faz bem à outra pessoa, e não para ela própria. Partindo do princípio que todo ser humano é um ser com características únicas, jamais o que serve para uma pessoa pode dar totalmente certo para todas as outras.

Deve-se aprender sim, com o exemplo passado do próximo, mas implementar em si mesmo o que tem a ver com a sua essência, com o que faz parte do seu ser. Porém, para que isso aconteça é preciso que você se conheça melhor, entenda suas forças e fraquezas e como pode lidar com os desafios que vem exclusivos para você.

O que você está fazendo para se autoconhecer melhor? quais ações está colocando em prática de verdade?

Saiba um pouco mais sobre você, entenda o que você realmente quer e qual sua missão para apoiar o mundo a ser melhor. Quando você descobrir, com toda certeza, suas metas começarão a ser cumpridas no momento correto e com maior facilidade, sem que você precise de autossabotar o tempo todo.

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento auxiliando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

