Com quantos anos você vai se aposentar?

Essa é, sem dúvida, uma das perguntas que mais escuto no escritório: “Dra., com quantos anos eu posso me aposentar?”

E a verdade é que não existe uma resposta única. Após a Reforma da Previdência (EC 103/2019), o sistema ficou mais complexo — e estratégico. Idade, tempo de contribuição, tipo de atividade e até a data da primeira contribuição fazem toda a diferença.

Vamos organizar isso de forma clara.

A data em que você começou a contribuir muda tudo

O marco decisivo é 13 de novembro de 2019.

  • Quem já contribuiu antes dessa data pode ter direito:
    • às regras de transição
    • ou até ao direito adquirido (se já preenchia os requisitos até 12/11/2019)
  • Quem começou a contribuir após essa data entra apenas nas regras permanentes, geralmente mais rígidas.

Esse detalhe influência:

  • a idade mínima exigida
  • o tempo necessário
  • e até o valor final do benefício

 

2 A idade passou a ser protagonista

Antes da reforma, existia aposentadoria apenas por tempo de contribuição, sem idade mínima.

Hoje, praticamente todas as regras exigem idade.

Regra permanente (para quem começou após 13/11/2019)

Chamada de Aposentadoria Programável:

  • Mulher: 62 anos + 15 anos de contribuição
  • Homem: 65 anos + 20 anos de contribuição

Regras de transição (para quem já contribuiu antes da reforma)

Aqui entram várias possibilidades:

Idade Comum

  • Mulher: 62 anos + 15 anos de contribuição
  • Homem: 65 anos + 15 anos de contribuição

Idade mínima progressiva em 2026

Nela, o tempo de contribuição não muda, mas a idade mínima aumenta seis meses a cada ano.

Em 2026, será necessário ter:

  • Mulher: 59 anos + 6 meses + 30 anos de contribuição
  • Homem: 64 anos + 6 meses + 35 anos de contribuição

Regra dos Pontos

Soma da idade + tempo de contribuição, respeitando o tempo mínimo de contribuição.

Em 2026, será necessário ter:

  • Mulher: 93
  • Homem: até 103 pontos   
  • Essa pontuação sobe 1 ponto por ano

Pedágio 50%

Para quem estava a menos de 2 anos da aposentadoria em 13/11/2019. Somente quem, em 12/11/2019, estava a no máximo 2 anos de se aposentar:

·         Homem: mínimo de 33 anos de contribuição naquela data

·         Mulher: mínimo de 28 anos de contribuição naquela data

*Sem idade Mínima

 Pedágio 100%

Exige idade mínima (57 mulher / 60 homem) + cumprimento integral do tempo que faltava.

Perceba: às vezes a pessoa já tem tempo alto de contribuição, mas precisa esperar pela idade ou pontuação.

O tempo de contribuição ainda é decisivo

Mesmo com a valorização da idade, o tempo continua sendo essencial.

E aqui mora um grande problema:
O CNIS nem sempre reflete toda a vida laboral.

É comum encontrarmos:

  • Vínculos não computados
  • Contribuições em atraso
  • Tempo rural
  • Tempo especial
  • Período como professor
  • Serviço militar
  • Atividades como PCD

Uma análise técnica pode revelar que o segurado está muito mais próximo da aposentadoria do que imagina.

Existem várias regras convivendo ao mesmo tempo

Hoje o sistema possui:

  • Regras permanentes
  • Regras de transição
  • Direito adquirido

O desafio não é apenas saber quando você pode se aposentar.

É saber qual regra é mais vantajosa.

Às vezes, esperar alguns meses pode aumentar consideravelmente o valor do benefício.

Outras vezes, antecipar é o melhor caminho.

Planejamento previdenciário não é luxo, é estratégia

Simuladores ajudam. Calculadoras auxiliam.

Mas nenhuma ferramenta substitui uma análise técnica individualizada.

Cada histórico contributivo é único.Cada decisão impacta renda por décadas.

Saber com quantos anos você vai se aposentar não é curiosidade — é planejamento financeiro, segurança jurídica e tranquilidade futura.

E quando o assunto é aposentadoria, improvisar pode custar caro.

Se você quer clareza sobre sua situação, o melhor momento para começar a planejar é agora — e não quando faltar apenas um ano para parar de trabalhar.

A sua aposentadoria começa muito antes do protocolo do pedido. Procure ajuda especializada.

