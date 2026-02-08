Ciência que cuida de pessoas: laserterapia e biofotônica transformam o tratamento de doenças crônica

A ciência produzida no Brasil tem mostrado, de forma cada vez mais concreta, sua capacidade de transformar vidas. Um exemplo expressivo desse impacto social é o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) - Centro de Ciências e Tecnologias em Fotônica (CEPIX) – IFSC -USP, vinculados ao Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP). Sob a coordenação do Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, o grupo de pesquisa se consolidou como referência nacional e internacional no desenvolvimento e aplicação de tecnologias baseadas em laserterapia, biofotônica e terapia fotodinâmica, e outras linhas de pesquisas especialmente voltadas ao tratamento de doenças crônicas.

O diferencial dessas pesquisas está na forte integração entre ciência, tecnologia e atendimento à população. Por meio de uma parceria institucional estratégica com a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, os conhecimentos gerados nos laboratórios do CEPOF-CEPIX-IFSC-USP são aplicados diretamente no cuidado de pacientes. Nessa colaboração, diversas pessoas são atendidas continuamente nas áreas de biofotônica, laserterapia e terapia fotodinâmica, dentre outras, beneficiando-se de tratamentos inovadores, seguros e baseados em evidências científicas.

Essa atuação conjunta permite que a pesquisa saia do campo experimental e se traduza em benefícios reais à saúde pública, contribuindo para a melhora da qualidade de vida de pacientes que convivem com condições crônicas, muitas vezes resistentes a tratamentos convencionais. Dor, inflamação, feridas de difícil cicatrização, resistência a tratamento com antibióticos convencionais, e limitações funcionais são algumas das condições abordadas pelas terapias desenvolvidas e aplicadas nesse contexto, e em muitos outros.

Além da assistência direta à população, o CEPOF - CEPIX - IFSC-USP também atuam de forma decisiva na formação de profissionais da saúde. Em parceria com a Santa Casa de São Carlos, o grupo oferece o Curso de Especialização em Laser na Área da Saúde, capacitando médicos, fisioterapeutas, dentistas e outros profissionais para o uso adequado e ético das tecnologias ópticas e fotônicas. Essa formação contribui para a disseminação qualificada das técnicas de laserterapia e demais áreas da óptica e da fotônica em todo o país, ampliando seu alcance e impacto social.

Outro pilar fundamental desse ecossistema de inovação é a transferência de tecnologia para o setor produtivo nacional. A partir das pesquisas desenvolvidas, e nas ações inovadoras da Unidade Embrapii – IFSC – USP são criados equipamentos e soluções tecnológicas que ganham escala por meio de empresas brasileiras de base tecnológica. Um exemplo de destaque é a MMOptics, empresa nacional que desenvolve e comercializa equipamentos de laser e fotônica utilizados tanto em pesquisas quanto na prática clínica, fortalecendo a indústria brasileira e promovendo inovação com identidade nacional.

À frente desse conjunto de iniciativas está o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, um dos cientistas brasileiros mais respeitados na área de fotônica aplicada à saúde. Com uma trajetória marcada pela excelência acadêmica e pelo compromisso social, o pesquisador integra diversas Academias de Ciências no Brasil e no exterior, incluindo instituições nos Estados Unidos, Europa e América Latina, além de ser membro da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, reconhecimento reservado a cientistas de destaque mundial.

Ao longo de sua carreira, o Prof. Bagnato foi agraciado com inúmeros prêmios e homenagens, concedidos por instituições de ensino, centros de pesquisa e entidades de representação científica, social e de classe. Essas premiações refletem não apenas sua produção científica de alto impacto, mas também sua contribuição para a formação de recursos humanos, o avanço tecnológico e a aproximação entre universidades, sistema de saúde e sociedade.

Em um cenário no qual milhões de brasileiros convivem com doenças crônicas, o trabalho desenvolvido pelo CEPOF – CEPIX - IFSC-USP demonstra que investir em ciência aplicada, parcerias institucionais e inovação tecnológica é investir em saúde, dignidade e qualidade de vida. Trata-se de uma ciência que não fica restrita aos laboratórios, mas que chega às pessoas, transforma realidades e projeta o Brasil como protagonista no uso do laser e da fotônica a serviço da vida.



Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – CEPIX – INCT - IFSC – USP e membro do Grupo de Óptica, e Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – CEPIX – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica