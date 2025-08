Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica IFSC USP terá prédio amplo e moderno

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) trabalha fortemente para a inauguração das novas instalações do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica, um ambicioso projeto que promete agregara positivamente as instalações da Área 2 do Campus USP de São Carlos, sendo esse uma referência nacional e internacional na área de ensino, pesquisa e inovação. A obra contará com uma estrutura de quatro andares, totalizando sete mil metros quadrados, amplamente adaptada e com modernas instalações.

Foi apenas em 2019, graças à articulação do professor Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, na época diretor do IFSC-USP e atual coordenador do CEPOF – IFSC - USP, que o projeto voltou a ganhar fôlego. Com o apoio da Reitoria da USP, os recursos necessários foram captados, e o processo licitatório concluído, e as obras estão sendo finalizadas e será inaugurada, inclusive abrigará outros importantes projetos da Universidade de São Paulo (USP), que estão sendo anunciados pela reitoria: “ USP terá 11 Centros de Pesquisa e Inovação Especiais ” ( CEPIX) - Os novos Centros fazem parte de um programa da Reitoria para fomento e continuidade das atividades contempladas pelo projeto de Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids) da Fapesp. ( Fonte: Portal USP São Carlos).

O projeto também reforça o compromisso da USP com a pesquisa interdisciplinar e com a criação de centros de excelência. “Universidades de ponta precisam contar com institutos avançados, capazes de reunir pesquisadores de diferentes áreas e promover a inovação em conjunto. Esse é o caminho para manter a USP entre as melhores do mundo”, concluiu Bagnato.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP – Membro do Grupo de Óptica ; Portal USP São Carlos; Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.