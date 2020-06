Carta aos amigos de Nenê

Crédito: Divulgação

Estou em São Carlos desde que vim cursar Ciências da Computação na UFSCar ainda no Século XX. Aqui tive filhos, gastei com educação, comida, moradia; consumi e gerei serviços e conhecimento. Aproveitei muito da Capital do Clima e retribuí um pouco, direta e indiretamente.

Mais recentemente, depois que cursei Filosofia, com meus conhecimentos em aprendizagem, literatura e cultura, desenvolvi e apoiei vários projetos da Prefeitura, de escolas, professores e amigos – gostaria de fazer muito mais.

Nossa cidade, também conhecida como a Capital da Tecnologia, destaca-se em especial por ser uma das cidades que tem o maior número de doutores do mundo por habitante; é comum passar por aqui um Prêmio Nobel, nossos cientistas são reconhecidos mundo afora.

Além disso, nossa história registra muitos desportistas de renome como o Linense Nelson Prudêncio, professor da UFSCar, recordista mundial em Salto Triplo, medalha de prata em 68, no México, e medalha de bronze em 72 em Munique. Teve também Maurren Maggi, medalha de ouro em Pequim com impressionantes 7,04 m no salto em distância.

O atleta da vez em São Carlos é o jogador de basquete da NBA Nenê Hilário.

Pelo que ouço dizer, Nenê se aposentará em breve e deve fixar residência nos Estados Unidos. Ele, com seu salário significativo, muito contribuiu com seus investimentos na cidade em negócios e imóveis, mas acredito que ele poderia contribuir muito muito muito mais.

Aposentado Nenê e sua família poderiam viver com conforto em qualquer lugar do mundo. Fico pensando que sua vida será farta e monótona.

Vamos fazer um exercício de imaginação:

E se Nenê voltasse a São Carlos e montasse um time profissional de basquete em que ele fosse o principal jogador? Apoiadores e patrocinadores não iriam faltar, nem jogadores que gostariam de participar do time. Teríamos um time para ser Campeão Brasileiro. São Carlos tem um ginásio de esportes para 8.000 expectadores. Escolinhas de basquete (futebol, vôlei, atletismo) seriam estimuladas na cidade e região.

Seria uma forma do astro da NBA retribuir à cidade e ao país o que a vida lhe deu; um retorno cultural e social, trazendo alegria e prazer a todos. Aqui ele seria um exemplo a jovens e adultos, um grande astro.

Se realmente Vidas Importam, é uma forma de mostrar que todos nós nos importamos.

Fica aqui, portanto, o convite ao Nenê, seus amigos e políticos das cidade.

(*) O autor é escritor/filósofo, especialista em Aprendizagem, Linguagem e Escrita Criativa

