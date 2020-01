Articulações hipermóveis (síndrome da hipermobilidade articular)

Hipermobilidade articular é quando você consegue mover suas articulações mais do que a maioria das pessoas. Isso pode trazer benefícios para dançarinos e ginastas, mas algumas pessoas podem sentir dor crônica ou outros sintomas por causa disso, nesses casos é diagnosticada a síndrome da hipermobilidade articular, levar o corpo ao extremo nunca resulta em ação sem danos

Pode ocorrer em até 10 a 30% das pessoas, sendo geralmente mais comum nas mulheres. Estima-se que 10% – 25% de crianças normais tenham articulações hipermóveis, ou articulações que possam ir além da escala normal do movimento.

As articulações hipermóveis são aquelas que se movem além do limite normal de uma articulação específica, sem que a pessoa precise realizar mais esforço.

As articulações hipermóveis são um problema muito raro, mas que podem ter uma série de causas diferentes. A síndrome da hipermobilidade articular, no entanto, é a causa mais comum.

A explicação para a ocorrência de hipermobilidade articular pode estar nos genes. Há indícios de uma predisposição genética e hereditária para este sintoma, transmitido de pais para filhos, mais em quais genes? Acredita-se que seja os genes responsáveis pela produção de colágeno, uma proteína responsável por dar firmeza à pele, à cartilagem e a estruturas do corpo que não são sustentadas por ossos, mas que, mesmo assim, precisam de um tipo de sustentação.

Pessoas com articulações hipermóveis possuem ligamentos soltos ou mais fracos do que o habitual. Esta condição pode, eventualmente, causar algumas complicações de saúde, como: Artrite, Deslocamento das articulações, Torções, distensões e outros tipos de lesões às articulações.

O diagnóstico da hipermobilidade articular é feito pelo médico analisando-se os critérios de Brighton, que combinam a presença de sintomas musculoesqueléticos e achados de exame físico. Um dos componentes deste critério são os critérios de Beighton, descritos abaixo:

Você consegue encostar a palma das mãos no chão sem dobrar os joelhos? (1 ponto)

Você consegue dobrar os cotovelos para trás? (1 ponto para cada lado) Você consegue dobrar os joelhos para trás? (1 ponto para cada lado) Você consegue encostar o polegar no seu antebraço? (1 ponto para cada lado) Você consegue dobrar para trás o quinto dedo formando um ângulo de 90 graus? (1 ponto para cada lado)

Se a sua pontuação for maior do que 4 e você tiver dor nas articulações, é recomendável que procure o médico reumatologista, pois existe tratamento para isso.

Os sinais de hipermobilidade articular são fáceis de serem notados e normalmente não necessitam de ajuda médica. No entanto, você deve procurar um médico se tiver este sintoma acompanhado de outros, como dor nas articulações e sensibilidade.

Fique atento: crianças são normalmente mais flexíveis do que adultos, mas a flexibilidade das articulações nem sempre é um caso de hipermobilidade articular. Preste bastante atenção e, em caso de dúvida, consulte um especialista sobre o assunto. Geralmente, quando uma criança tem articulações hipermóveis, elas conseguem realizar movimentos acima da amplitude considerada normal para suas articulações sem esforço adicional.

Especialistas que podem diagnosticar uma articulação hipermóvel são: Clínico geral, Reumatologista, Ortopedista, Pediatra.

O principal objetivo do tratamento é reduzir os sintomas, com a combinação de repouso, atividade física e fisioterapia. Os tratamentos são personalizados para cada indivíduo com base em suas manifestações particulares.

Em alguns casos o tratamento medicamentoso pode ser necessário. Outras coisas podem ajudar, como: exercícios, natação, andar de bicicleta, exercícios de baixo impacto articular.

Terapia ocupacional: para aprender a “utilizar” as articulações sem forçar a mobilidade



Se você apresentar articulações hipermóveis, mas não tiver dor, evite forçar o limite das suas articulações para não ter dor no futuro.

Auto-cuidado: Existem algumas coisas que você pode fazer sozinho e que podem ajudar se você tiver hipermobilidade articular.

Estilo de vida saudável em geral, inclusive manter uma dieta saudável e manter um peso saudável, isto ajudará a melhorar a força de suas articulações e reduzir a pressão sobre elas.

Ficar tão ativo como você pode, mas aderindo a exercícios de “baixo impacto”, tais como natação ou andar de bicicleta para reduzir a pressão sobre as articulações, utilizar calçado confortável e apoio para dar suporte a seus tornozelos, usar palmilhas, aplicação de calor, como uma bolsa de água quente, para aliviar a dor nas articulações.

Se você tem uma lesão de excesso de alongamento, ajudar a descansar a articulação e elevá-lo (por exemplo, ao sustentar em alguns travesseiros), também pode aplicar gelo envolto em uma toalha úmida para a área lesada em caso de dores agudas.

É útil ter uma fisioterapeuta com conhecimento de síndrome de hipermobilidade articular, como alguns tratamentos de fisioterapia podem piorar os sintomas. Uma vasta gama de técnicas de fisioterapia pode ser usada, pode ser aconselhado a seguir um programa de exercício que inclui força e treinamento de equilíbrio, técnicas especiais de alongamentos e conselhos sobre ritmo.

Estimulação envolve balanceamento de períodos de atividade com períodos de descanso. Significa não exagerar ou empurrando-se além dos limites, porque se você o fizer poderia diminuir o seu progresso em longo prazo.

Cuide-se!!!

(*) O autor é graduado em Fisioterapia pela Universidade Paulista Crefito-3/243875-f Especialista em Fisioterapia Geriátrica pela Universidade de São Carlos e Ortopedia.

