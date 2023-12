“Amamentar sem dor” - Um guia importante para toda a lactante

Está já disponível nas versões física e online aquele que considero ser um excelente guia para as lactantes, contendo orientações para as auxiliar no importante período de amamentação. Esse guia foi elaborado na sequência de um projeto de pesquisa iniciado pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e pelo Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CEPOF) para tratamento de fissuras mamárias. Ao apresentar mitos e verdades sobre o processo de amamentação, bem como indicações de como agir na denominada “pega” correta e no posicionamento do bebé na hora de mamar, entre outros fatores, este guia, mais do que informar, conduz as lactantes a métodos que evitam as dores da amamentação, prevenindo as fissuras (feridas) mamárias e contribuindo para a sua saúde e para a saúde e bem estar dos recém-nascidos. Para os autores desta publicação, ela é uma ferramenta importante para combater uma cultura instalada, principalmente entre as mulheres, de que a dor faz parte da amamentação e que as físsuras mamárias são uma consequência natural do processo. Neste guia, desmistifica-se muitas coisas, separa-se o que é a verdade e do que é mito. Além disso, a publicação alerta para os procedimentos incorretos no momento da amamentação, que podem trazer problemas não só para os bebés, como também para as lactantes, até porque muitas mulheres perdem o bico da mama por não serem devidamente orientadas. Este guia está sendo distribuído, em sua versão física, na maternidade da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos, onde uma equipe de pesquisadores se encontra presente para dar o apoio para quem necessite, prevendo-se em breve ações similares em outras unidades de saúde. O guia, na sua versão eBook, também está disponível na internet, no endereço - https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/download-de-livros-ifsc/ . Parabéns pela iniciativa.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

