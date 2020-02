PSL abre as portas para Parrella ser candidato em São Carlos

Zé Parrella, Prefeito de Ibaté - Crédito: Arquivo/SCA

Está em jogo as eleições 2020. E os mais diversos grupos políticos movimentam as peças. Souza Júnior, autoproclamado pré-candidato a prefeito de São Carlos, está disposto a mudar de ideia, caso o prefeito de Ibaté, Zé Parrella, aceite se lançar à disputa da Prefeitura de São Carlos. Para isso, Souza, que é assessor parlamentar do deputado federal Coronel Tadeu e tem ligações com o senador Major Olímpio, tenta fazer a ponte, colocando o PSL à disposição do político e empresário. Já ocorreram reuniões nesse sentido.

Simpatia

Administrar São Carlos é um sonho de Parrella. Aos mais íntimos, ele revela esse desejo. Fieis escudeiros do prefeito de Ibaté começam a gostar da ideia e incentivam o empresário para entrar na disputa.

Terreno é do Netto

As últimas entrevistas do secretário de Desenvolvimento Regional e presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, deixam claro. No ninho tucano, Parrella não encontrará refúgio. Pelo menos por enquanto. Esse terreno (sem alusões a Airton Garcia) está loteado por Netto Donato.

Nada Republicanos

Sérgio Ferrão, ao que tudo indica, acertou sua vida no Republicanos. Mas aos 45 do segundo tempo. Dois integrantes do partido, ligados à Igreja Universal, saíram bicudos de uma reunião que aconteceu em São Paulo. Eles queriam, mesmo, entregar o partido de bandeja ao grupo de Airton Garcia.

Convencimento

Para convencer a alta cúpula da sigla, eles usaram o seguinte argumento. Que Ditinho Matheus (MDB) e Roselei Françoso (Rede) estariam prestes a ingressar no Republicanos, o que não é verdade. Roselei deve ir para o PSB pelas mãos do deputado federal e jurista Luiz Flávio Gomes. Ditinho, até março, deve permanecer no MDB.

Teoria e prática

Deonir Tofolo se posiciona como pré-candidato a prefeito pelo PRTB. Tem o discurso cravado num modelo de gestão eficiente, moderno e novo. Prega que não quer medalhões na política, mas tem três ex-vereadores no grupo. Dé Alvim, Freire e Maurício Ortega, além do coordenador de campanha, Julio Soldado.

Solidária

O grupo de Deonir Tofolo está com o Solidariedade, que abriga, por enquanto, a vereadora Cidinha do Oncológico. Por enquanto. Ela deve ingressar em outro partido na janela eleitoral de março. O Progressistas está de olho.

Reuniões

Na semana passada, o suplente de vereador Ubirajara Teixeira, o Bira, foi recebido por Lucinha Garcia, a mandachuva do Progressistas, assim como Mariel Olmo. Conversas sempre existem, mas o destino de Bira deve ser o apoio a Netto Donato.

Pré na Morada

Nino Mengatti é pré-candidato a prefeito de Araraquara pelo PSB. Houve até evento na Morada do Sol para anunciar a novidade. O secretário de Educação de São Carlos, até outro dia, jurava que trabalharia na coordenação política da campanha de Airton Garcia à reeleição. Coca está no mesmo caminho. Está doido de vontade de ser candidato a prefeito de Araraquara.

Num passeio qualquer...

Um casal estava a provocar um político com a captação de fotos numa praça de alimentação. O político devolveu a provocação e passou a tirar fotos da mulher. O marido não gostou e agiu de forma agressiva. Rolou até uns empurrões. Que bom que tudo isso não aconteceu em São Carlos...

