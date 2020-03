Estátua da Havan: ainda sem prazo de reconstrução

Estátua da Havan foi destruída por um incêndio no final do ano passado - Crédito: Divulgação

No final do ano passado, a Estátua da Liberdade que compõe o cenário da Havan, à margem da rodovia Washington Luís, em São Carlos, foi destruída. Tudo indica que em um incêndio criminoso. A assessoria da loja de departamentos não dá prazos para a instalação de um novo monumento.

Pé em duas canoas

Isso acontece em São Carlos. Alguns vereadores que estão a fim de subir no barco de Airton Garcia condicionam: apoiam a reeleição do prefeito, mas libera os assessores a trabalharem por Netto Donato. Vai entender...

Continência

Circulou nas redes sociais, uma foto do pré-candidato a prefeito de São Carlos, Sérgio Ferrão (Republicanos) com o senador Major Olímpio (PSL). Quem articulou o encontro foi o assessor do deputado coronel Tadeu (PSL), Souza Júnior, que não viabilizou o partido em São Carlos, e tomou uma carneirada (bolada) nas costas.

Fritura

As fissuras na administração prosseguem. Agora é a vez de um secretário de Airton Garcia. O moço foi posto na frigideira com óleo quente. Que coloque as barbas de molho.

Prepara, que agora...

Edson Ferraz, além de secretário de Esportes e Cultura, atua como coach. Quem dera. O cidadão organizou um chá de empoderamento de mulheres, que aconteceu no Centro do Professorado Paulista.

É hora...

Por intermédio do Avante, ele quer lançar ao menos 25 mulheres à vereança. Além disso, nas reuniões, estabelecem meta de 500 votos às candidatas. Se bobear, síndico não se elege com essa quantidade de voto em condomínio como o Damha, por exemplo.

...do show das poderosas

Interessante são os áudios enviados às pretensas candidatas: “minhaaa lííídeeeerrr! Hoje tem reunião de empoderamento, não vai esquecer”. Cada uma...

O vice

Chico Loco (PSB) insiste: é pré-candidato a prefeito de São Carlos. Ele fez convite a um advogado para ser o vice. Será que o causídico aceita?

Conversa de café

Apesar do silêncio perturbador de Netto Donato, nos bastidores comenta-se que, numa candidatura chapa pura, o ex-deputado federal Lobbe Neto toparia a vice-prefeitura.

Conversão à direita

De conversão, ele entende. Coca Ferraz é pré-candidato a prefeito de Araraquara pelo PSL. Ou seja: convergiu bem à direita. Pra quem não se lembra, ele foi candidato a vice-governador de Aloísio Mercadante (PT) quando estava no PDT, dois partidos de esquerda.

Sinais

Na Morada do Sol, dizem que Coca Ferraz vai esbarrar num sinal vermelho chamado Edinho Silva. E de semáforo, o Coca também entende.

Desgostoso

A amigos, Zé Parrella demonstra o seu desapontamento com as ações da Justiça. A última, impediu o pagamento de benefícios com o 14º salário aos servidores públicos de Ibaté. Isso pode ser decisivo para um eventual futuro político do empresário, que nunca escondeu o desejo de administrar São Carlos.

