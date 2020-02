Câmara se prepara para a dança das cadeiras

Câmara Municipal de São Carlos - Crédito: Arquivo/SCA

Em março, abre-se a janela eleitoral, oportunidade para os vereadores encontrarem um porto seguro para as eleições que se avizinham. Há muita conversa de bastidor. Aqui, neste espaço, já revelamos alguns nomes flertados, como é o caso de Roselei Françoso, que não encontra respaldo na Rede Sustentabilidade. Há muitas conversas partidárias com outras personalidades políticas de São Carlos, entre elas Lucão Fernandes e Elton Carvalho.

O presidente

Sobre Lucão Fernandes, que está no MDB, há um convite do vereador Chico Loco para o presidente da Câmara engrossar as fileiras do PSB. No entanto, esse assunto trouxe incômodo no partido. O secretário de Agricultura, Paraná Filho, que deve deixar o posto para disputar a reeleição à Câmara de Vereadores, não está contente com isso.

Leões

Na visão do político, há muito leões (feras) para disputarem um pequeno espaço. Paraná não esconde de ninguém que dialoga com outros partidos em busca de um lugar ao sol. Um deles é o Progressistas, antigo PP, que hoje é coordenado pela irmã de Airton Garcia, Lucinha, e o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo.

Ninho

O PSDB também procurou o vereador Elton Carvalho, que hoje está no PSB. Vale lembrar que o parlamentar teve atritos com o secretário de Esportes, Edson Ferraz.

Voltando ao presidente...

Voltando ao presidente da Câmara, Lucão Fernandes, a direção estadual do MDB, sob o comando do deputado federal Baleia Rossi, deu o aval para a permanência do político na sigla. A ordem dele é a manutenção de todos os vereadores. Aí vale a pergunta de um milhão de dólares: O MDB vai apoiar a reeleição de Airton Garcia. Como ficariam Marquinho Amaral, o próprio Lucão e Laíde Simões, que juraram amor a Netto Donato?

Ladainha

Netto Donato está no PSDB correto? Mais ou menos: as informações que rolam nos bastidores dizem que o advogado ainda não teve a ficha abonada pela presidente do partido em São Carlos, Wiviane Tiberti. Até rolou uma cobrança do presidente estadual do partido, Marco Vinholi, nesse sentido.

Reunião

Terça-feira, 11, no Paço, ocorre uma reunião entre comerciantes, Acisc, Sincomércio, Câmara e Prefeitura para um debate sobre as enchentes que atingem o centro de São Carlos. Na reunião de segunda-feira passada, o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, não apareceu na Acisc para debater o assunto com empresários.

Explicação

A ausência seria uma resposta da Prefeitura ao presidente da entidade, Zelão Domingues, que nas últimas semanas adotou um discurso contundente contra a Prefeitura. O alto clero do governo Airton Garcia entende a fala como um discurso político, enxergando inclusive a influência de Paulo Gullo, presidente do Sincomércio no assunto. Hoje, o grupo de Gullo pertence ao Podemos, partido de oposição a Airton Garcia.

Oferta

O ex-prefeito Dagnone de Melo não quer ficar de fora do jogo eleitoral de 2020. Ele tenta negociar o PSD com alguns grupos políticos, mas impõe uma condição. Botar Marina Melo, sua filha, como candidata a vice.

Otimismo

Os apoiadores de Leandro Guerreiro acreditam que o Patriota pode eleger dois vereadores. O vereador se colocou como pré-candidato a prefeito de São Carlos.

Esteira

O PSOL trabalha na mesma expectativa. Porém, nesse ano, a sigla não deve contar com a figura de Julieta Lui, ex-vereadora, como candidata.

Jogo

Na disputa eleitoral, há uma aposta. Parrella pode ser candidato a prefeito de São Carlos pelo PSDB, acredite. Aí, na conjuntura política a se desenhar, Netto Donato poderia ser o vice, só que pelo Podemos, que tem forte influência de Marco Vinholi no Estado. É uma conjectura maluca, mas há conversas nesse sentido.

Alicerce

Na Prefeitura, dizem que a candidatura de Sérgio Ferrão (Republicanos) à Prefeitura está alicerçada em açúcar (derrete fácil). Nos bastidores, há um movimento para jogar o partido no colo de Airton Garcia.

Beijinho, beijinho...

Os afagos de Rickof Aidar (Comissão Paixão Sertaneja) em Zé Parrella (prefeito de Ibaté) não agradaram a gente graúda da Prefeitura. E tenho dito!

