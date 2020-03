A revoada de tucanos e o Novo PSDB é novo mesmo?

Crédito: Divulgação

O PSDB de São Carlos era presidido por Wiviane Tiberti, que no governo do ex-prefeito Altomani ocupava a função de secretária de Cidadania e Assistência Social. Wiviane deixou o partido, após 30 anos de filiação e militância. “Estou deixando o ninho, para alçar outros voos, na busca por um espaço onde tenha unidade e respeito”, escreveu Wiviane, em sua rede social.

Aqui, neste espaço, escrevemos alguns bastidores que envolviam o PSDB e a sua presidente. A pressão estadual pela destituição do comando do partido era enorme.

Novo PSDB?

O PSDB prega o novo, mas cabe uma reflexão. Com Waldomiro Bueno de Oliveira, ex-secretário de Governo na gestão Paulo Altomani, o partido é novo mesmo?

Pressão

Wiviane, nos últimos anos, não teve posição confortável no partido. E tudo começou nas prévias, quando apoiou a candidatura de Luiz Felipe D´Ávila ao governo de São Paulo. Dória ‘tratorou’ e o final da história, todos sabem. Depois, veio o fator Netto Donato, alçado ao partido por Marco Vinholi, o secretário de Desenvolvimento Regional.

Mais embates

Após, Netto Donato tentou trazer ao PSDB Marquinho Amaral e Lucão Fernandes. Os vereadores dizem que a ex-presidente criou barreiras para o ingresso dos parlamentares na janela eleitoral. Marquinho se aproximou de Airton. E Lucão ficou perdido. Agora, Netto articula uma reaproximação.

Certeza

A única certeza no PSDB. A permanência do vereador Rodson Magno e a chegada de Laíde Simões, que deve deixar o MDB. Robertinho Mori desperta o interesse de outros partidos. Em suma: cisca em outro ninho.

Progressista

Nos últimos meses, Marquinho Amaral conversa bastante com o Progressistas, partido comandado por Lucinha Garcia, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos. Se sair do Progressistas, o MDB tenta um ‘encaixe’ com Roselei Françoso, hoje na Rede.

Mas Roselei...

Não é fake news, mas Chico Loco, agora, tenta convencer Roselei Françoso a ser candidato a prefeito pelo PSB. Isso não é coisa de louco?

Discórdia entre católicos

Gustavo Pozzi (PL) entrou no terreno de Luís Enrique Kíki (DEM) ao se aproximar da renovação carismática. Kíki não curtiu muito e reclamou nos corredores da Câmara. Pozzi nomeou até uma integrante do segmento em seu gabinete.

Acredite

Parem as máquinas! Elton Carvalho foi especulado a se filiar no PT. É mole? Evidente, a conversa não vingou. Primeiro porque não faz o perfil político do vereador, que hoje está no PSB. Segundo, o Partido dos Trabalhadores projeta uma chapa para priorizar as eleições de Lineu Navarro e Raquel Auxiliadora.

Transferência

Leandro Guerreiro diz: é pré-candidato a prefeito, mas pretende seguir o seu legado. Ele deve lançar Melissa Guerreiro, sua filha, de 19 anos, a vereadora pelo Patriota. Seria uma prova de fogo ao vereador com o propósito de testar o seu potencial de transferência de votos.

Bater asas

Moisés Lazarine, que hoje está no DEM, deve ingressar no PSL, de Airton Garcia.

Polvorosa

Funcionário da Mapfre fez, na semana passada, teste para coronavírus, o que deixou os funcionários em polvorosa. Após, para esclarecer, o colaborador publicou um vídeo para tranquilizar. Apesar do isolamento indicado, o caso é tratado como pneumonia.

