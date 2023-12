Santa Casa recebe doação de R$ 40 mil da Acisc

Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira, 14, a Santa Casa de São Carlos recebeu uma doação de R$ 40.335,00 da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos). O provedor Antônio Valério Morillas Júnior, juntamente com o 1º secretário, Silvio Coelho e a gerente de relações institucionais da Santa Casa, Ariellen Guimarães, receberam o cheque do presidente da Acisc, José Fernando Domingues, que estava acompanhado do gerente administrativo e financeiro Alexandre Rosa, do assessor jurídico Estevam Muszkat e do diretor Hercílio Carvalho, da associação.

Segundo o provedor do hospital, os recursos vão ajudar a comprar um gerador de energia para o hospital. “Ficamos muito felizes com a iniciativa da Acisc, que sempre foi uma grande parceria. Esse recurso vai ajudar a aquirir esse gerador que vai fazer toda a diferença no dia a dia do hospital”, disse.

De acordo com o presidente da Acisc, a arrecadação do dinheiro foi possível graças a ajuda dos associados que doaram por meio de uma campanha em prol do hospital. “Os associados são muito solidários e sempre apoiam as iniciativas que promovemos. Esperamos que toda a população se beneficie dessa doação”, destacou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também