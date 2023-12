Hospital Universitário promove capacitações para profissionais vinculados à Prefeitura de São Carlos

Atividade realizada durante as capacitações - Crédito: HU-UFSCar

Compartilhando conhecimentos e boas práticas, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), instituição ligada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), promoveu capacitações para profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Carlos. As formações fazem parte do convênio entre a Prefeitura e o Hospital que estabelece a realização de treinamentos para os trabalhadores da rede de saúde local. Os cursos foram ofertados entre os meses de outubro e novembro, na Unidade de Simulação em Saúde (USS) da UFSCar.

Para a idealização dessa ação, foram mapeadas as principais necessidades formativas para os servidores que atuam no atendimento de emergência do município e todos os participantes foram indicados pelo Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da SMS. Ao todo, foram ofertadas 40 vagas, distribuídas em dois cursos, com atividades de tele-educação e práticas presenciais. O primeiro, tratou sobre "Suporte Avançado de Vida (SAV) para a equipe de Enfermagem: teoria e atendimento simulado", ministrado por Fernanda Berchelli Girão, docente do Departamento de Enfermagem (DEnf) da UFSCar, e Ricardo Luis Correia, enfermeiro especialista em Urgência e Emergência e pós-graduando em Enfermagem na UFSCar. O segundo curso ofertado foi o de "Suporte Avançado de Saúde", conduzido pelo superintendente do HU-UFSCar, Fábio Fernandes Neves, e Rodrigo Aguilar, médico vinculado à Unidade de Clínica Médica e Cirúrgica do HU.

Leticia Pancieri, Chefe do Setor de Gestão do Ensino do HU-UFSCar, expressou que essa iniciativa reforça os pilares de assistência, ensino e pesquisa que alicerçam o Hospital, sendo também uma contribuição para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). "A organização dos cursos pelo HU-UFSCar reafirma o compromisso da Instituição na formação de recursos humanos para saúde, capacitando os profissionais da rede de atenção à saúde de acordo com as suas fragilidades e necessidades, e qualificando o atendimento no SUS", declarou.

A Diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar (DGCH) da Secretaria Municipal de Saúde, Daniele Robles, comentou que os resultados dessas aulas foram muito positivos, com reflexos no serviço prestado ao público. "Nosso intuito, em parceria com o HU, foi de ofertar os cursos porque, com o profissional capacitado, o atendimento será de melhor qualidade para os nossos pacientes", ressaltou.

Uma das participantes da primeira formação, Natália Hernandes Nunes, enfermeira responsável técnica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Prado, disse que a capacitação agregou conhecimento para sua prática. "Foi muito produtivo para todos nós, porque foi da teoria à pratica nas situações que podemos nos deparar no dia a dia". Assim como Nunes, todos os concluintes receberam certificado. Mais temáticas serão ofertadas em 2024, de acordo com as necessidades apontadas pela Secretaria de Saúde do Município.

A realização pelo HU-UFSCar conta com apoio, além da USS, do Setor de Gestão do Ensino e da Unidade de e-Saúde, do DEnf da UFSCar, e da Liga Acadêmica de Urgência e Emergência em Enfermagem (LAUEE).

