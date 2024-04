SIGA O SCA NO

Whatsapp - Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Problemas começaram por volta das 14h50 e afetam milhares de usuários em todo o mundo.

Mais de 100 mil reclamações foram registradas no Downdetector. Usuários relatam dificuldades para enviar mensagens no WhatsApp e atualizar o feed do Instagram.

Plataformas ainda não se pronunciaram sobre a causa da instabilidade.

