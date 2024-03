SIGA O SCA NO

Instagram/Facebook - Crédito: Agência Brasil

Nesta terça-feira (5), o Instagram e o Facebook estão enfrentando instabilidade e estão fora do ar para milhares de usuários no Brasil e no mundo.

No Brasil:

O site Downdetector registra mais de 8 mil reclamações de usuários do Instagram.

O Facebook, por sua vez, acumula mais de 14 mil relatos de problemas.

No mundo:

Nos Estados Unidos, o Facebook tem mais de 200 mil reclamações, enquanto o Instagram soma mais de 40 mil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também