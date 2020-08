Tragédia: acidente deixa ao menos 7 mortos e 35 feridos no Paraná

Fumaça de queimada pode ter provocado a tragédia - Crédito: Internet

Pelo menos 7 pessoas morreram em um engavetamento envolvendo vários veículos na BR 277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo o jornal local, Bem Paraná, o acidente envolvendo cerca 30 carros, quatro motocicletas e um caminhão ocorreu na noite deste domingo (3).

Segundo informações preliminares de bombeiros. Pelo menos 10 mortos e 35 feridos no km 78 BR-277 Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foi a densa fumaça causada por um incêndio nas margens pista, que prejudicou a visibilidade na rodovia.

“Foram cinco motocicletas, 15 veículos leves, uma viatura da PM e um caminhão. Sete mortos foram contados no local, duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital em estado grave, cinco vítimas conduzidas de menor gravidade e 16 vitimas com lesões leves”, disse o coronel Prestes, do Corpo dos Bombeiros ao jornal Tribuna do Paraná.

Notícia atualizada às 08h17

