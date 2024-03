Menina de 7 anos perde a vida após cair sobre vaso sanitário em SC

SIGA O SCA NO

Uma menina de 7 anos morreu neste final de semana após acidente doméstico em uma casa de veraneio alugada que fica em São Francisco do Sul, litoral de Santa Catarina. Ela caiu sobre o vaso sanitário que quebrou, provocando um corte profundo.

“Estou sem chão, só peço que Deus cuide do meu anjo lá de cima e que dê muita força para nós”. Foi assim que a mãe de Alana Emanuelly Franco comunicou a morte da filha em uma rede social.

A tragédia ocorreu na noite do último sábado (16). O chuveiro estava na posição “frio” e a menina teria subido no vaso para trocar a posição do equipamento, segundo o delegado Fábio Estuqui.

Alana sofreu um corte profundo na axila causado pelo pedaço dos destroços do vaso. Ela foi encontrada inconsciente pela mãe.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou manobras de ressuscitação. A menina foi levada ao hospital, mas não resistiu ao grave ferimento.



