Mais de 9 mil cartinhas do Papai Noel dos Correios estão disponíveis para adoção

No interior de São Paulo, mais de 9 mil cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios 2023 estão à disposição para serem adotadas. A campanha, que está completando 34 anos, visa atender os pedidos realizados pelas crianças, por carta, ao Papai Noel.

A estatal recebe as cartas, realiza a seleção conforme os critérios estabelecidos na campanha e as disponibiliza para adoção em sua rede de agências e também na internet, no Blog do Noel, que pode ser acessado pelo site dos Correios: www.correios.com.br.

O Papai Noel dos Correios contempla pedidos de crianças do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Também são disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

"O Papai Noel dos Correios é uma forma da estatal retribuir à população brasileira o carinho e a confiança que sempre depositou na empresa. Temos orgulho de coordenar um trabalho social tão importante neste momento de união e reconstrução do Brasil sob a liderança do nosso presidente Lula”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Para adotar uma ou mais cartinhas, é só acessar o Blog do Noel e escolher uma cartinha de forma online ou retirar uma carta em uma agência dos Correios participante – a lista está disponível no blog. O prazo é até 11/12/2023.

Confira o passo a passo e veja como adotar uma cartinha.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, em uma agência dos Correios participante da campanha, até o dia 18/12/2023.

