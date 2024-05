Hoje é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer; veja como preparar uma receita clássica do sanduíche

28 de maio é comemorado o Dia Municipal do Hambúrguer - Crédito: Crédito Por Larissa Fernandes/Estácio

Sua origem não é norte-americana, mas foi lá que o hambúrguer ganhou popularidade e inúmeras versões. O hábito de consumir carne triturada dentro do pão remonta ao Império Mongol, no século 13, e hoje é considerado um dos pratos preferidos dos brasileiros, de acordo com a pesquisa da Kantar: mais de 174 mil hambúrgueres são consumidos semanalmente aqui no país. O lanche é tão apreciado que ganhou uma data para chamar de sua, 28 de maio é o Dia Mundial do Hambúrguer. Para celebrar a data, a chef e docente do curso de Gastronomia da Estácio, Larissa Fernandes, ensina uma receita clássica do sanduíche, que usa o pão brioche para dar um toque especial de leveza e aroma.

Ingredientes:

2 unidades de pão brioche

2 rodelas de tomate

2 folhas de alface americano

2 fatias de queijo cheddar

4 fatias de bacon

Manteiga

Para o blend bovino (rendimento 2 unidades de 150g cada):

300 g de carne bovina moída

90 g de carne bovina moída de maçã de peito

Sal e pimenta do reino a gosto

Para o molho especial:

100 ml de leite

1/2 l de óleo de soja

1/4 de cebola

1/4 maço de salsinha sem talos

1/2 limão

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo do blend:

Misture as carnes. Faça duas bolinhas de 150g cada. Modele bem as duas bolinhas batendo de uma mão a outra para retirar todo ar de dentro delas. Achate e modele em formato de hambúrguer. Tempere com sal e pimenta no momento de passar as carnes

Modo preparo do molho especial:

Em um mixer ou liquidificador, adicione o leite, a cebola, a salsinha, o sal e a pimenta e bata. Experimente o sabor e caso seja necessário, ajuste o tempero. Com o mixer ou liquidificador ligado, vá adicionando o óleo em fios até engrossar em ponto de maionese. Por último, ainda batendo, adicione o suco do limão e leve para resfriar antes de servir.

Finalização:

Aqueça uma frigideira e passe manteiga e sele os pães. Reserve

Sele o bacon. Reserve

Coloque um fio de óleo e sele os hambúrgueres até o ponto desejado e coloque por cima a fatia de queijo e tampe para derreter

Montagem:

Na base do pão, coloque o molho, o hambúrguer com o queijo, 2 fatias de bacon, uma rodela de tomate, 1 folha de alface e tampe o pão. Pronto! Agora é só se deliciar com mais molho servido à parte.

Da assessoria

Leia Também