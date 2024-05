Enchentes no RS: UTI aeromóvel da PM de SP socorre idosa em estado grave

Idosa foi transportada pelo helicóptero Águia para unidade mais equipada - Crédito: DIVULGAÇÃO

Uma idosa, de 74 anos, em estado grave foi resgatada nessa segunda-feira (20) pelo helicóptero Águia da Polícia Militar na cidade de Teutônia (RS). A aeronave, que está no Rio Grande do Sul desde o início do mês, é equipada com uma Unidade de Terapia Intensiva para resgates médicos.

A cidade onde ocorreu o socorro registrou até o momento 157 mortes por causa das chuvas intensas, conforme o último balanço da Defesa Civil.

A vítima tem insuficiência renal aguda e insuficiência respiratória. Ela já estava internada em um hospital do município, mas como a situação se agravou, precisou ser transportada com urgência para uma unidade de saúde mais equipada.

Devido à adaptação do Águia 33 para transportar pacientes com problemas de saúde, o Centro Integrado de Comando e Controle do estado gaúcho acionou as equipes do Comando de Aviação da Polícia Militar (CavPM) de São Paulo.

Segundo o capitão Eduardo Pelegrini, um trajeto que seria feito por três ou quatro horas por via terrestre, foi realizado em cerca de 35 minutos com o helicóptero.



Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/enchentes-no-rs-uti-aeromovel-da-pm-de-sp-socorre-idosa-em-estado-grave/

Leia Também