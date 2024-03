Calor com dias contados: primeira frente fria do outono promete mudar o tempo

Frio - Crédito: divulgação

O outono de 2024 inicia oficialmente em 20 de março, às 00h06, e se estende até 20 de junho, às 17h51, pelo horário de Brasília. Logo no primeiro dia da estação, uma nova frente fria trará mudanças significativas no clima, com destaque para a possibilidade de temporais em diversas regiões do país.

Temporais no Sul e Sudeste:

A partir da noite de 20 de março, o oeste e sul do Rio Grande do Sul serão os primeiros a receber a frente fria, com risco de temporais intensos.

Na metade norte do estado gaúcho, a nebulosidade aumenta e o risco de temporais cresce na Serra e na capital Porto Alegre.

Santa Catarina, Paraná e São Paulo ainda terão um dia 20 de março quente e abafado, com pancadas de chuva moderadas a fortes a partir da tarde.

Fim da Onda de Calor:

A passagem da frente fria marca o fim do bloqueio atmosférico que gerou a onda de calor no Brasil.

O ar frio que ingressa no país trará alívio para as temperaturas elevadas, especialmente no Sul e Sudeste.

A semana termina com temperaturas mais baixas nessas regiões, além de diminuição das temperaturas altas no Centro-Oeste.

Atenção para o dia 22:

Na sexta-feira, 22 de março, a região do Vale do Itajaí, litoral e leste do Paraná, sul de São Paulo (incluindo litoral e RMSP) e centro-sul do Rio de Janeiro podem ter tempo fechado e chuvoso, com risco de transtornos.

Cidades do sul de Minas Gerais, Zona da Mata e parte do sul do Espírito Santo também ficam em alerta para o risco de temporais.

O mar estará agitado no Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro no dia 22.

Com informações do portal Clima Tempo

