Acidente envolvendo carro com placas de São Carlos deixa 4 mortos na BR-070

Acidente envolvendo carro com placas de São Carlos deixou 4 mortos - Crédito: Corpo de Bombeiros/GO

Um acidente envolvendo uma van e um veículo de passeio com placas de São Carlos terminou com a morte de quatro pessoas na noite da última sexta-feira (14), na BR-070, no município de Cocalzinho de Goiás, em Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente e o carro se partiu ao meio com a força da batida. As vítimas fatais estavam no automóvel com placas de São Carlos.

Segundo as informações do portal Mais Goiás, três pessoas que estavam na van ficaram feridas em estado grave e foram encaminhados a hospitais no Entorno do Distrito Federal.

O SCA tentou obter informações sobre a identidade das vítimas, mas o hospital não divulgou os nomes, por isso não foi possível saber se moravam em São Carlos ou na região.

Bombeiros socorrem vítima de acidente na BR-070. Foto (Corpo de Bombeiros)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também