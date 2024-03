ABMI prestigia posse de presidente da Frente Parlamentar de Serviços

Crédito: divulgação

A Associação Brasileira do Mercado Imobiliário estará representada nesta terça-feira (5/3/24) por dois de seus associados na cerimônia de posse do deputado federal Julio Lopes (PP-RJ) como presidente da Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços, que acontece às 14h no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, na capital federal.

Ítalo Cardinali (Imobiliária Cardinali, de São Carlos-SP) e Pedro Fernandes (Grupo Beiramar, Brasília-DF) participarão do evento representando a ABMI na posse do novo presidente da Frente Parlamentar de Serviços.

Empresário formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração Escolar e Marketing pela Faculdade de Ciências Públicas e Econômicas do Rio de Janeiro, Julio Lopes é deputado federal há cinco mandatos, tendo sido apontado pelo DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) como um dos parlamentares mais influentes do país.



Ítalo Cardinali (foto: Divulgação)



Ao tomar conhecimento da presença de representantes da ABMI à sua posse, o deputado fez questão de manifestar sua gratidão, destacando a relevância do segmento representado pela entidade no setor de serviços.

“Quero muito agradecer à Associação, em razão de que sua importância no mercado da construção civil do Brasil, no setor de serviços, é extremamente grande. Seja na área de locação, administração etc., assim como nas áreas correlatas do setor imobiliário. Portanto, a ABMI é extremamente bem-vinda à nossa posse na Frente Parlamentar de Serviços. Queremos gradecer, saudar e dizer que, juntos, faremos um grande trabalho em favor do mercado imobiliário do Brasil.”

Representatividade nacional

Com mais de 25 anos de existência, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário tem uma história marcada pela inovação e pela modernidade. Com presença em todas as regiões do país, reúne atualmente mais de 60 empresas, selecionadas pela qualidade de seus processos e boas práticas, por seus posicionamentos nos mercados em que atuam, pela diversidade de seus produtos e pelas políticas de inovação.

Ultimamente, a ABMI vem se consolidando por sua representatividade nacional em relação ao mercado imobiliário.



Em defesa da atividade imobiliária e com o aval de dezenas de entidades do setor espalhadas pelo país, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário participou em setembro do ano passado de audiência pública da CCJ do Senado (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) que debateu os impactos da reforma tributária no segmento de serviços.

Pedro Fernandes, que estará na posse do deputado Julio Lopes à presidência da FPS, representou o setor imobiliário na discussão da Reforma Tributária. Sócio e CEO do Grupo Beiramar, associada da ABMI em Brasília (DF), Pedro Fernandes, que já foi presidente da ABMI e hoje integra o Conselho, defendeu em sua apresentação o tratamento equilibrado que foi dado ao segmento de bens imóveis já na aprovação do texto-base da PEC, que ocorreu no início de julho passado na Câmara dos Deputados.

