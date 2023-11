2024 terá poucos feriados prolongados; confira

Praia Grande em Ubatuba - Crédito: internet

O ano de 2024 está chegando e, com ele, a expectativa por feriados. No entanto, os trabalhadores brasileiros terão que se contentar com poucas folgas prolongadas no próximo ano. Os feriados prolongados são aqueles que caem na segunda-feira, terça-feira ou quinta-feira, o que permite emendar com o final de semana.

Feriados nacionais e estaduais

1º de Janeiro (segunda-feira): Confraternização Universal;

29 de Março (sexta-feira): Paixão de Cristo;

31 de Março (domingo): Páscoa;

21 de Abril (domingo): Tiradentes;

1º de Maio (quarta-feira): Dia do Trabalho;

30 de Maio (quinta-feira): Corpus Christi 202;

9 de Julho (terça-feira): Revolução Constitucionalista;

7 de Setembro (sábado): Independência do Brasil;

12 de Outubro (sábado): Nossa Senhora Aparecida;

2 de Novembro (sábado): Finados;

15 de Novembro (sexta-feira): Proclamação da República;

20 de Novembro (quarta-feira): Dia da Consciência Negra;

25 de Dezembro (quarta-feira): Natal.

Feriados Municipais

15 de Agosto (quinta-feira): Nossa Senhora da Babilônia;

4 de Novembro (segunda-feira): Aniversário de São Carlos e São Carlos Barromeu.

