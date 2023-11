Trabalhador fica sem salário após ser assaltado por motociclista no Botafogo

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um trabalhador de 54 anos viu seu salário desaparecer após ser assaltado por um motociclista por volta das 13h desta quarta-feira, 8, no Jardim Botafogo.

A vítima compareceu na CPJ e disse às autoridades policiais que tinha acabado de receber seu salário e caminhava pela rua São Gabriel e no cruzamento com a Avenida Dr. José Pereira Lopes, foi abordado pelo criminoso que, armado de uma faca e mediante ameaças de morte, fez com que ele entregasse a carteira com documentos e R$ 1.200,00 e fugisse em seguida.

