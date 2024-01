Resultados da "Operação Sossego" (Pico)

SIGA O SCA NO

Dando continuidade à "Operação Sossego", a Guarda Municipal e a Secretaria de Trânsito, iniciou na região do Pico, o "Projeto Rua de Lazer".

Na noite de sábado (06), a Avenida José Antônio Santilli foi parcialmente interdidatada para um melhor controle do fluxo de veículos que transitam pela via e das pessoas que frequentam o espaço para a prática de esportes.

Foram realizadas 12 abordagens, além de orientação aos condutores e não foi constatada nenhuma irregularidade.

Na região do Kartóromo, foram realizadas rondas, os condutores foram orientados quanto à proibição de parada e estacionamento, conforme regulamentação do trânsito no local e realizado a confecção de 14 autos de infração trânsito de estacionamento irregular.

