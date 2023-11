Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma idosa de 68 anos foi vítima de um punguista no interior do Mercado Municipal. A vítima compareceu à CPJ e disse que, por volta das 11h desta segunda-feira, 6, foi até o centro de São Carlos e no interior do Mercado Municipal foi pagar uma conta em uma lotérica.

Ao sair e mexer em sua bolsa, notou que o zíper estaria aberto e desconhecido se apoderou de sua carteira com documentos e R$ 100 e fugiu.

