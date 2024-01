Procurado por furto é capturado na Getúlio Vargas

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 33 anos, que estava foragido da Justiça, foi capturado nesta madrugada de sábado (06), na Avenida Getúlio Vargas, na Vila Isabel.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pela região, em busca de prováveis autores de um furto a um estabelecimento comercial, quando abordaram um suspeito, que usava uma blusa com capuz, com as mesmas características de um dos autores, e que demonstrou nervosismo durante a abordagem.

Nada ilícito foi encontrado com ele, porém, ao consultar seus antecedentes criminais, os policiais constataram que havia um mandado de prisão contra ele, por furto, datado de 09/08/2023.

Diante dos fatos, E.H.R. foi detido, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

