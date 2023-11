Polícia Militar recupera carro roubado em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares localizaram na rua Rio São Francisco, no Jardim Jockey Club, por volta das 14h desta segunda-feira, 6, um Picasso produto de roubo ocorrido na Alameda dar Gardênias, no Cidade Jardim.

O veículo estava estacionado e com as portas abertas e as chaves no contato. Após pesquisa e constatar que o carro era produto de roubo, os policiais contataram a vítima de 66 anos que foi até o local e posteriormente até a CPJ para registrar o encontro do seu veículo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também