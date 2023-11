Pneu fura e motociclista sofre queda em alça de acesso

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 22 anos ficou ferida na noite desta quinta-feira (9) após sofrer uma queda na alça de acesso da rodovia Washington Luiz, na entrada da UFSCar.

Segundo informações, a vítima seguia no sentido capital/interior, quando o pneu traseiro furou. Ela perdeu o controle e acabou caindo.

O resgate da concessionária Econoroeste foi acionado e encaminhou a motociclista com suspeita de fratura no tornozelo até Santa Casa. Policiais militares estiveram no local e registraram a ocorrência.

