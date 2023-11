Operação policial apreende acusado de tráfico de drogas no CDHU

A droga que estava em poder do suspeito no CDHU - Crédito: Divulgação

Um homem, acusado de tráfico de entorpecentes, foi detido por policiais militares por volta das 22h desta terça-feira, 31, na rua da Paz – condomínio 4 – no CDHU.

Integrantes da Força Tática e da Rocam realizavam operação conjunta no bairro, quando detiveram o acusado que estava em atitude suspeita. Com ele, havia uma sacola com 115 pinos com cocaína, 122 pedras de crack, 103 porções de maconha e 36 pedaços da mesma droga, além de R$ 471,00 e uma balança de precisão.

O acusado foi detido e encaminhado à CPJ. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem. O material foi apreendido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também