Mulher acusa morador de rua de tentativa de roubo na Vila Pelicano

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma possível tentativa de roubo, além de ameaças e ofensas, será investigado pela Polícia Civil em São Carlos. O caso teria ocorrido na rua Dona Ana Prado, na Vila Pelicano. Estão envolvidos uma mulher de 37 anos e um morador em situação de rua de 43 anos.

Consta em boletim de ocorrência que policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro quando viram a mulher pedindo socorro e afirmou que teria sofrido uma tentativa de roubo. O acusado estaria armado com uma faca e queria seu celular. Armada com um pedaço de pau, ela tentou se defender e não teria entregue o aparelho.

Indagada, a mulher disse foi abordada pelo morador de rua que teria dito uma frase e não teria entendido. Acreditou que o homem queria o celular e se armou com um pedaço de pau e passou a correr atrás do acusado que teria se armado com uma faca e a ameaçou.

Já o morador de rua disse que estaria pedindo alimento e quando viu a vítima teria pedido um cigarro. Afirmou que foi ofendido e que a mulher teria pego um pedaço de madeira e o ameaçou. Saiu correndo e pegou uma faca para se defender. A arma, porém, não foi localizada.

