SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motociclista de 33 anos ficou no prejuízo na tarde de domingo, 5, quando teve sua XRE 300 ABS cinza, placa FHHH7D47 furtada. O veículo estava estacionado no Passeio das Palmeiras, no Parque Faber II.

A vítima compareceu à CPJ e narrou às autoridades policiais que foi ao shopping center e deixou a moto estacionada por volta das 15h30. Quando retornou, às 17h, o veículo já teria sido levado por desconhecido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também